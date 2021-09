Vrijheid en gelijkheid, we eisen het allemaal op, desnoods ten koste van anderen

‘De meeste mensen die me uitschelden zijn zo evident dom dat ik me daar niet druk om maak,’ zei Maarten van Rossem afgelopen woensdag in Boerderij van Dorst. En ik kan me daar volledig in vinden. Naast hun anonimiteit beheersen de schelders nauwelijks de Nederlandse taal en zijn doorgaans zo totaal niet op de hoogte, en zo stupide om boeken te verbranden die ze eerst hebben moeten kopen.