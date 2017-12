Vrijgesproken 'moord zonder lijk-verdachte' wil coldcase-onderzoek

Dat laat zijn advocaat Jacques Taekema donderdag weten. ,,Met de uitspraak heeft het gerechtshof deze moordzaak in feite teruggebracht tot een verdwijningszaak", aldus de advocaat.



G. werd in eerste aanleg veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doden van zijn huisgenoot Michael de Vrieze uit Burum in 2010. In hoger beroep is hij bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Het lichaam van de 45-jarige Fries is nooit gevonden.



Volgens Taekema heeft zijn cliënt de rechters herhaaldelijk verzocht om een ,,volledig nieuw politieonderzoek", bijvoorbeeld door een coldcaseteam. Ook nu hij vrijgesproken is, hoopt hij daar nog op. ,,Cliënt is vanzelfsprekend blij met deze uitspraak, maar met een zeer bittere nasmaak in de mond", aldus Taekema.