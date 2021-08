Vriendinnen Myrthe (19) en Ruth (22) vermist na drankje in stad, familie ten einde raad

Medewerker Slachtof­fer­hulp: ‘Arnhemse homo provoceert met foto van Pride Walk’

10 augustus Henrie Wolbrink uit Arnhem is geschokt. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, waarmee hij contact had omdat hij slachtoffer was geworden van homohaat, verweet Wolbrink dat hij provoceerde met een foto op Facebook van de Pride Walk. ,,Ik ben echt in alle staten. Zaterdag was ik nog zo trots dat ik mee liep en dan krijg ik nu dit te horen.” Slachtofferhulp Nederland is zich rot geschrokken van de kwestie.