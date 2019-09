Vrienden starten doneeractie voor begrafenis Mark: ‘Hij kon zich niet verzekeren’

Mark kwam volgens Michelle, een goede vriendin van zijn familie, vanwege zijn psychische ziekte niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering. Marks zus Rachel is strijdbaar: ,,Ik wil uit de dood van Mark iets moois neerzetten. Want niemand zou hun geliefde een onwaardig afscheid moeten geven, alleen omdat verzekeraars weigeren.”



Rachel doet haar verhaal: ,,Aan rouwen komen we niet toe. Nu moeten we ons alleen maar zorgen maken of we geld genoeg kunnen hebben om Mark een zo mooi afscheid geven. Dat hoeft echt niet groots, maar wel waardig, op een manier die bij Mark past. Dat wilde Mark zelf ook, maar mijn lieve broertje klopte bij uitvaartverzekeraars constant op een dichte deur. Hij kon als psychiatrisch patiënt geen uitvaartverzekering krijgen. Als je eigenlijk moet rouwen, komt nog een grote klap. Het besef dat je geliefde zijn laatste moment misschien heel karig en onwaardig moet afsluiten. Dat doet extra pijn. En we dachten nog wel dat hij zijn leven weer aardig op de rit had, tot afgelopen vrijdag, toen hij alsnog besloot uit het leven te stappen.”