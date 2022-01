Vrienden en docenten leggen bloemen op plek waar Esmee (14) dood werd gevonden: ‘Ze was stoer en lief’

Esmee was sinds donderdagavond 30 december rond middernacht vermist. De politie begon direct een onderzoek en zocht op verschillende plekken.



Op oudejaarsdag werd haar lichaam gevonden in een speelpark aan de Melchior Treublaan in Leiden. Zondag maakte de politie bekend dat de tiener door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 32-jarige man uit Leiden zit vast als verdachte. Hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij met niemand anders contact mag hebben dan met zijn advocaat. Zijn rol wordt onderzocht. Vandaag wordt de man voorgeleid aan een rechter-commissaris.



Op de plek waar Esmee dood werd aangetroffen zijn al veel bloemen, knuffels en kaartjes neergelegd. Op de plek heerst een gelaten sfeer. Mensen zijn in tranen en omhelzen elkaar. Docenten van haar oude basisschool kwamen ook naar de plek om hun medeleven te betuigen. ,,Esmee was een stoer, lief, sociaal meisje. Ze was dol op paarden”, vertellen de docenten.