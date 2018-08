Vriend van Brech: ik hoop dat hij zich bij de politie meldt

Dat meldt Van 't Padje vanmiddag in een verklaring op zijn Facebookpagina.

Hij en Brech beheerden samen het chalet in de Vogezen. ,,Het wekte verbazing dat hij niet terug was gekomen, terwijl hij wist dat zijn moeder ernstig ziek was. Half april is ze overleden.''



Van 't Padje leidde dit voorjaar nog de zoektocht naar zijn vermiste bushcraftvriend Brech. ,,Dit bericht sloeg in als een bom. Ik was er totaal kapot van, gesloopt. Ik kende Jos als een toegewijd en gepassioneerd bushcrafter, niet als mogelijke dader.''

Van 't Padje kreeg van de politie al eind juni informatie over de betrokkenheid van Brech bij de moordzaak, maar moest een geheimhoudingsverklaring tekenen. ,,Ik kon en mocht er niks over zeggen. Ik heb er alles aan gedaan om te helpen, door mee te denken en tips geven. Alles wat wij in de zoektocht hebben gedaan hebben we met de politie gedeeld om maar te zorgen dat hij binnengehaald zou kunnen worden. Ik ga er nog steeds mee naar bed en ik sta ermee op.''