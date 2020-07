Vrees voor nieuwe coronagolf door lakse bevolking: ‘Heel zorgwekkend’

LIVE | 175 nieuwe besmettin­gen per dag in België, ‘We willen ook na crisis thuis blijven werken’

8:22 Nederlanders zijn inmiddels behoorlijk te spreken over het thuiswerken en willen dat als de virusstorm is geluwd ook blijven doen. Wel ervaren we lichamelijke en geestelijke klachten door al het thuisgeploeter. Het vinden van een balans tussen werk en privé blijkt lastig. Het coronavirus laait op bij onze zuiderburen. Gemiddeld neemt het aantal vastgestelde besmettingen in België met 175 per dag toe. Een stijging van 79 procent. We houden je hieronder in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het vorige blog over de afgelopen dagen lees je hier terug.