Vrees voor escalatie Pieten-geweld in Nederland

De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet verhardt. Tegenstanders van verandering gebruikten vrijdagavond in Den Haag geweld en er lijken nog meer confrontaties aan te komen. ‘Roetveegpiet wordt nu opgelegd.’

Ingeslagen ramen, vuurwerk, vernielde auto’s, arrestaties. De gewelddadige verstoring van een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vrijdagavond in Den Haag is, zo vrezen betrokkenen, nog maar het begin. Het symposium werd verstoord door ‘pro-Pieten’, die tegenstander zijn van de verandering van Zwarte Piet. De politie arresteerde vijf verdachten, waarvan er gisteravond vier weer vrij waren.

,,De discussie over Zwarte Piet gaat naar een kookpunt. Ik houd echt mijn hart vast voor wat er nog komt’’, zegt Marc Giling van het Sint- en Pietengilde en voorstander van een klassieke Zwarte Piet. Hij veroordeelt het geweld, maar vreest voor de komende periode. Aanstaande zaterdag is de landelijk intocht van Sinterklaas in Apeldoorn, daar zijn dit jaar alleen roetveegpieten bij. ,,Er komen steeds meer mensen die niet bij machte zijn het met woorden te doen, die woedend zijn omdat ze stelselmatig genegeerd worden. Ze worden weggezet als racist of tokkie.’’ Die opgefokte boosheid en frustratie ziet Giling er nu uitkomen. ,,Het is onvoorspelbaar hoe dat zal verlopen.’’

Volledig scherm Het gebouw waarin KOZP een bijeenkomst hield over Zwarte Piet werd bekogeld met vuurwerk en stenen. © Jos van Leeuwen

In Den Haag kwam het vrijdagavond tot geweld, zondag meldde de organisator van de intocht dat hij beveiligd wordt. Eerder was er al een pro-Piet demonstratie voor het stadhuis van Deventer, waar de gemeente voor roetveegpieten heeft gekozen. Ook in Scheveningen was er vorige week een demonstratie voor het behoud van ‘een pikzwarte Piet’ waar honderden mensen op af kwamen. Voor komend weekend zijn er veel protestacties aangekondigd: KOZP zal bij 12 intochten tégen Zwarte Piet gaan demonstreren, voorstanders van Zwarte Piet houden tegenacties in onder meer Apeldoorn, Emmen en Dordrecht.

De actievoerders van KOZP noemen de gebeurtenissen van vrijdagavond ‘een daad van terreur’. Ze blazen hun al geplande acties niet af. ,,We moeten niet buigen voor geweld, we kunnen ons niet de mond laten snoeren door dreiging. Onze rechten moeten beschermd worden”, stelt woordvoerder Mitchell Esajas. Ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageerde: ,,We hebben in Nederland een vrije debatcultuur en vrijheid van meningsuiting. Dat ga je niet proberen te beïnvloeden met geweld of gewelddadige acties.”

Volgens Giling van het Sint en Pietengilde, die het kinderfeest op de Nederlandse erfgoedlijst wist te krijgen, is de gemeentelijke overheid schuldig aan de huidige verharding van de discussie. ,,Overal waar Zwarte Piet is veranderd is dat gebeurd onder dwang door de gemeente. Het volk wordt stelselmatig genegeerd. Als je er iets van zegt wordt het uitgelegd of je een kind buitenspel wil zetten. Gemeenten moeten gesprekken faciliteren, maar ze moeten niet zeggen dat Zwarte Piet móet veranderen op basis van een persoonlijke mening.’’

Roetveegpieten

Waar vorige jaren al ver voor de intocht van de Sint, de gemoederen hoog opliepen. Leek de zwartepietendiscussie dit jaar redelijk rustig te verlopen. Relatief geruisloos kondigde omroep NTR aan dat er vanaf nu alleen nog maar roetveegpieten bij de intocht en in het Sinterklaasjournaal te zien zijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer eenderde van de gemeenten ook niet-zwarte pieten toelaat.

Toch laait het vuur weer op. Op facebookgroepen is de teneur dat KOZP het geweld over zichzelf heeft afgeroepen. En dat het Haagse geweld het gevolg is van ‘de linkse terreur’ en het begin van ‘een burgeroorlog.’

Alternatieve intochten

Jeffrey Willems van de Zwarte Pieten Club uit Deventer heeft met afschuw naar de beelden uit Den Haag gekeken. ,,Dat gaat veel te ver.’’ Maar ook hij is boos. Hij demonstreerde al bij zijn stadhuis tegen de gemeentelijke eis dat er dit jaar óók roetveegpieten bij de intocht moesten zijn omdat anders de subsidie van 12.500 euro op de tocht stond. ,,Die eis is van tafel, maar er moeten wel veranderingen komen.’’ En dat willen Willems en zijn medestanders niet. ,,Die roetveegpiet was iets van de Randstad, maar nu komt het dichtbij.’’ Zijn Zwarte Pieten Club meldt zich woensdag ook bij het Overijsselse provinciehuis in Zwolle om te protesteren tegen de overheidsbemoeienis met de intocht.