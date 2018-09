Vredespaleis wil uniek pact tussen wereldreligies

Het Vredespaleis in Den Haag werkt aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste wereldreligies. Het is de bedoeling dat de religieuze wereldleiders als de paus, groot-moefti en dalai lama, in juni 2020 naar het Vredespaleis komen om de zogeheten 'declaration of friendship' te ondertekenen, kondigden The Carnegie Foundation en Elijah Interfaith Institute vandaag aan. Die organisaties werken aan het bevorderen van de wereldvrede.

Het verdrag moet leiden tot meer verdraagzaamheid en tolerantie onder mensen van verschillende geloofsgemeenschappen. ,,Het idee is dat de spirituele wereldleiders verbondenheid tussen religies meer gaan uitdragen. Dat is ook in lijn met hun religie'', zegt directeur Erik de Baedts van The Carnegie Foundation. ,,Als de religieuze leiders verklaren dat je vreedzaam met elkaar kunt omgaan, hopen wij dat bij mensen het besef doordringt dat je in elk geval niet in religieuze opvattingen tegenover elkaar hoeft te staan.''

Primeur

Bij het opstellen van het verdrag zijn verschillende organisaties en landen betrokken. Ook hebben verschillende organisaties en landen geld toegezegd om de historische top te kunnen organiseren. Het zou voor het eerst zijn dat de religieuze leiders, met als doel een vriendschapsverdrag te sluiten, in zo'n iconische setting bij elkaar komen. ,,Het is gecompliceerd en delicaat om tot zo'n verdrag te komen'', aldus De Baedts.

De religieuze leiders van de moslims, joden, christenen, boeddhisten, hindoestanen en sikhs hebben volgens The Carnegie Foundation en Elijah Interfaith Institute positief gereageerd op het initiatief. Zij schaarden zich eerder al achter een vriendschapsinitiatief van reclamemaker Mark Woerde, 'Make Friends across religions'. Hij is de grondlegger van het idee dat nu is overgenomen door de twee organisaties.

Vredesmedaille

De Haarlemmer kreeg het eerder voor elkaar om in een videoboodschap 22 leiders van verschillende religies een oproep tot vriendschap tussen godsdiensten te laten doen. Hiervoor kreeg hij in maart in Zuid-Korea, uit handen van de vroegere secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon, een vredesmedaille van de Verenigde Naties.