Vrachtwagenchauffeur die huis in Maarheeze binnenreed, had geen geldig rijbewijs

Hoe veilig is Nederland? Politie heeft ‘nog geen euro ontvangen’ van uitgetrok­ken miljoenen

Systeemfalen, gemiste kansen: het beveiligingsstelsel in ons land rammelt. Minister Yesilgöz (VVD, Justitie) grijpt in, maar er is scepsis. ,,We spelen Champions League op oude voetbalschoenen.”