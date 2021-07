Vrachtwagen vol met Twentse huisraad naar Limburg voor overstromingsslachtoffers

De boodschap op de Facebookpagina van de kringloopwinkel Dinkelland & Tubbergen dat veel aan goede doelen wordt gegeven bleef in Limburg niet onopgemerkt. Vanuit Heerlen, maar ook Valkenburg, kwam de vraag of de kringloop spullen had voor mensen die hun huisraad verloren zagen gaan door de overstromingen van twee weken geleden.

Dat was niet tegen dovemansoren gericht. „De vraag was echter hoe we de spullen in Limburg zouden kunnen krijgen”, zegt Demi Klaassen van de kringloopwinkel. Opnieuw bood Facebook uitkomst. Een oproep om een vrachtwagen ter beschikking te stellen werd gezien door een kennis van Natalja Osinga, samen met Clemens Hartman eigenaar van transportbedrijf Hartman. Natalja: „Daar hoefden we niet lang over na te denken.”

Geen rommel naar Limburg

Afgelopen week werd de oplegger mudvol gepakt met banken, stoelen, tafels, lampen en decoratiemateriaal. „Eigenlijk de complete huisinrichting”, zegt Demi. „Natuurlijk alleen de wat betere spullen. We gaan daar geen rommel naartoe brengen.” De grote vrachtwagen was echter wel min of meer een voorwaarde. „Wij hebben alleen maar zo’n kleintje”, wijst Demi. „Maar als het had gemoeten waren we zes keer heen-en-weer gereden”, zegt ze stoer.

Dat was dus niet nodig. Natalja en Clemens pakken zelf de hele zaterdag om naar Heerlen te rijden, waar de spullen in een loods weer uitgeladen worden. „Een uurtje of twee, drie vanmiddag zijn we er wel”, zegt Natalja bij vertrek. „Bel je even wanneer jullie er zijn”, vraagt Demi, terwijl ze het transport uitzwaait en de regen vanaf het dak van de oplegger op het Ootmarsumse plaveisel kletst. Nattigheid, daar hebben ze in Limberg genoeg van.

Clemens Hartman laat zien hoe vol de oplegger is gepakt met huisraad voor Limburgse gezinnen.