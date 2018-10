Vrachtwagen met xtc-afval vat vlam in woonwijk: 'dit is gestoord!'

Een vrachtwagen vol xtc-afval vatte vanochtend vlam in de Eindhovense wijk Blaarthem. Door vrijgekomen giftige zoutzuurdampen kunnen twintig bewoners tot zeker vier uur vanmiddag hun huis niet in.

De brandweer rukte zondagochtend even voor half zeven uit na een melding in de Offenbachlaan in Eindhoven. Een vrachtwagen vol drugsafval stond in brand. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke situatie, vooral door de zoutzuurdampen. ,,Het is natuurlijk gestoord als iemand zoiets doet zo dicht bij een flat", zegt een woordvoerder. ,,Maar het gevaar is inmiddels geweken. Er wordt nu verder onderzoek gedaan." Er is tijdelijke opvang geregeld voor twintig bewoners die hun huis uit voorzorg moesten verlaten.

Nog geen tweehonderd meter verderop had de brandweer de avond ervoor al een andere vrachtwagen met drugsresten geïnspecteerd. Die stond vol met vaten en jerrycans, slordig opgestapeld in de laadbak. Rode vloeistof sijpelde zaterdagavond op straat en liep het riool in. Het is onbekend hoeveel chemisch afval is weggelekt. ,,Poeh, wat een lucht'', klaagde een politieman ter plekke over de stank.

Vaten met drugsafval worden geregeld in het buitengebied gedumpt.

Maar vrachtwagens vol chemische restanten van de productie van synthetische drugs midden in de stad lijkt nieuw: ,,Ik kan het me de afgelopen vijftien jaar niet herinneren", vertelt de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ter plaatse.

De brand in de ene vrachtwagen is geblust, de drugsresten van de andere wagen zijn door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.

De resten van het vrachtwagen met drugsafval dat in brand heeft gestaan.

Uit het vrachtwagentje dat geparkeerd stond in de Offenbachlaan in Eindhoven lekte een rode vloeistof. Vrachtwagen met drugsafval in brand aan de Offenbachlaan in Eindhoven.

Uit het vrachtwagentje dat geparkeerd stond in de Offenbachlaan in Eindhoven lekte een rode vloeistof. Het busje bleek volgeladen met vaten en jerrycans. Een aantal vaten was omgevallen.

De vloeistof sijpelde vanuit het vrachtwagentje de straat op en het riool in.