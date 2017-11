Vrachtvliegtuig op vliegveld Maastricht van de baan geraakt

Video Brand midden in feestend Maastricht onder controle

11 november Een grote brand in een woning boven een kebabzaak in Maastricht zorgt voor zorgen bij de Limburgse hulpdiensten. De brandweer heeft - mede door het overvolle Vrijthof - groot alarm geslagen. In onder andere Maastricht wordt het begin van het carnavalsseizoen gevierd. De brand is inmiddels onder controle.