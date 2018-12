VPRO nog één keer door stof om blunder beëindiging column Freriks en wéér kritiek

Maar de uitleg die dan volgt over de naar eigen zeggen ‘kolossale fout', wordt ook vandaag weer met de grond gelijk gemaakt. Volgens de eindredacteur ‘berust’ dat ‘op een misverstand dat een half jaar geleden is ontstaan in een telefoongesprek tussen Philip en mij, als eindredacteur van OVT’. ,,Vanaf dat moment ben ik ervan uitgegaan dat Philip aan het eind van 2018 nog twee keer een column zou doen, en dat hij zelf had besloten daarna met zijn column te stoppen,’’ zo beschrijft de VPRO-programmamaker de gang van zaken. ,,Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest. En ik had natuurlijk in de weken voorafgaande aan zijn column van afgelopen zondag contact met hem op moeten nemen. Dat dat niet is gebeurd is een kolossale fout geweest.’’



Die uitleg schiet bij luisteraars, onder wie Jos Huijts, in het verkeerde keelgat: ,,Ongeloofwaardig, die uitleg over Freriks. Na zo’n belangrijk telefoontje zo lang geleden zwijg je?’’ vraagt hij zich op twitter af. ,,Geen aankondiging? Geen tweet? Helemaal niets?’’ De luisteraar noemt het ‘incompetent, onbeschoft én vergeetachtig!’ Volgens hem is de ‘hoogste tijd’ om redactie en presentatoren van het programma OVT ‘te vervangen’.



Luisteraars zijn ook boos dat de indruk is gewekt dat columnisten weg moeten bij OVT omdat er ‘verjongd’ moet worden, zo gaf eindredacteur Van der Gaag toe in de uitzending. ,,Dat is niet het geval. Het is wel zo dat we ook willen variëren, zodat we een podium kunnen bieden aan mensen met een verschillende kijk op de geschiedenis, jong en oud.”