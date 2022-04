Vorig jaar 35 procent meer zelfmoorden onder jonge mannen: ‘Corona kan rol hebben gespeeld’

Vorig jaar hebben 1859 Nederlanders een eind aan hun leven gemaakt, 36 meer dan in 2020. Het aantal zelfdodingen steeg onder mannen (met 67, tot 1295) en daalde juist bij vrouwen (met 31, naar 564). De grootste toename is te zien bij mannen tussen de 20 en 30 jaar oud.

Het aantal zelfmoorden in die categorie steeg van 124 naar 167, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 35 procent. Ter vergelijking: 70 vrouwen tussen de 20 en 30 maakten een einde aan hun leven.

Eerder dit jaar sloegen de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (Cans) en 113 Zelfmoordpreventie al alarm over het grote aantal zelfdodingen onder jonge mannen. Een woordvoerder zei toen dat de precieze oorzaak van de stijging nog niet bekend was, maar dat de stapeling van coronamaatregelen zeker een rol kan hebben gespeeld.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

In 2021 was er onder meer enkele maanden een avondklok van kracht. Horeca was lange tijd gesloten of slechts beperkt open, en grote bijeenkomsten en feesten waren vanwege het virusgevaar uit den boze. Minister Kuipers van Volksgezondheid maakte in januari ook al een koppeling tussen het aantal zelfmoorden en de coronamaatregelen. Hij noemde de ontwikkeling ‘vreselijk, echt vreselijk’.

Mentale problemen

Ruben van Gaalen, onderzoeker bij het CBS, kan geen harde uitspraken doen over het verband tussen corona en de zelfmoordcijfers. ,,Uit eerdere studies is bekend dat ruim 90 procent van de mensen die zelfmoord pleegt kampt met zwaarwegende mentale en psychische problemen. Het kan zijn dat corona hierbij nu in een aantal gevallen een rol gespeeld heeft, maar dat is nog niet onderzocht.”

Er zitten van jaar tot jaar ook wel schommelingen in de cijfers, maar de stijging zoals nu bij jonge mannen is opvallend. ,,Het is net wat meer dan wat je op basis van toeval zou mogen verwachten.”

In absolute zin vinden de meeste zelfmoorden plaats bij mensen tussen de 50 en 60 jaar oud. Ook daar komt zelfdoding bij mannen fors vaker voor dan bij vrouwen. Er zijn diverse oorzaken voor, vertelde Renske Gillisen van 113 Zelfmoordpreventie eerder op deze site. Zo zoeken mannen minder vaak psychische hulp en kiezen ze vaker voor een methode met meer geweld, waardoor de kans dat de poging slaagt groter is.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: