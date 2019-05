Voorzitter Auschwitz Comité in de val gelokt door neonazi: ‘Dit is heel droevig’

De voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité blijkt onlangs onder valse voorwendselen te zijn geïnterviewd door een Duitse neonazi. Jacques Grishaver had dat niet door, omdat de man zich voordeed als journalist. „Ik schrok me de pest, dit is echt heel droevig.’’

Het Nederlands Auschwitz Comité zet zich in voor het herdenken en erkennen van het leed van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In het kader daarvan wil de organisatie graag een Nationaal Holocaust Namenmonument realiseren. Voorzitter Grishaver kreeg recent een interviewverzoek van een, zo werd hem voorgespiegeld, programmamaker van een lokale Berlijnse tv-zender. De journalist zou een uitzending willen maken over het monument.



Pas na het interview bleek dat de journalist eigenlijk de Duitse neonazi en blogger Nikolas Nerling was, die online opereert onder de naam Der Volkslehrer. Nerling is in zijn woonplaats Berlijn vorig jaar ontslagen als basisschoolleraar vanwege zijn radicaal-rechtse ideeën en complottheorieën.



Nerling heeft het interview in een antisemitische context gepubliceerd op zijn YouTube-kanaal, dat ruim 70.000 volgers heeft. Het is een platform voor antisemitische, revisionistische theorieën en holocaustontkenners, waarvan enkele in Duitsland tot gevangenisstraffen veroordeeld zijn. Het interview wordt gebruikt om de aandacht voor de holocaust belachelijk te maken.

Enorme schok

In de video is te zien dat Nerling in Amsterdam filmt bij onder meer de Hollandsche Schouwburg, het Auschwitzmonument en het Anne Frankhuis. Met Grishaver zit hij op de plek waar het namenmonument moet komen. Hij vraagt Grishaver naar de Davidsster die hij aan een ketting draagt en toont hem op zijn beurt zijn zogenoemde Hamer van Thor, een Germaans symbool dat vaak door neonazi’s wordt gedragen.

Via een Duitse advocaat, die na het zien van het filmpje vermoedde dat Grishaver in de val was gelokt, kreeg de voorzitter afgelopen week te horen dat hij bedrogen was. Het voelt voor Grishaver, die zelf als kind ondergedoken zat tijdens de Tweede Wereldoorlog, als een klap in het gezicht.



„Ik schrok me de pest’’, zegt hij. ,,Mijn hele leven heb ik al dit soort narigheid meegemaakt, dus dit komt extra hard aan bij mij.’’ Hij ziet het incident als een symptoom van een grotere tendens. „Je ziet in Europa de laatste tijd weer een opwelling van het antisemitisme. En dan word ik voor die beweging gebruikt door een neonazi. Het is diep triest.’’

Spijt en verdriet