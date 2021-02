Voorrang bij vaccinatie voor mensen met zwaar overgewicht, prikken begint in Zeeland

Het gaat om mensen van 18 tot en met 64 jaar met zogeheten morbide obesitas. Dat komt neer op een BMI van 40 en hoger. Dat zijn er in Nederland volgens cijfers van het CBS zo’n 100.000. Vanwege beperkte beschikbaarheid van het vaccin (van AstraZeneca), wordt deze groep niet tegelijk ingeënt, maar per regio. Zeeland is de eerste provincie die aan de beurt is, Brabant en Limburg volgen direct daarna.

Alle huisartsenpraktijken in Zeeland krijgen het vaccin geleverd. De eerst beschikbare voorraad vaccin komt goed overeen met de benodigde aantallen in Zeeland, aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging. De volgorde en het leveringsschema worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Het is al langer bekend dat mensen met overgewicht een grotere kans hebben om op de intensive care terecht te komen. Op dit moment is zo’n driekwart van de coronapatiënten op die afdeling te zwaar.

De huisartsen in Brabant mogen vanaf maandag coronavaccins voor hun eigen patiënten bestellen. Maar hoeveel precies is de vraag, zegt de Osse huisarts Geert-Jan van Holten. ,,Op leeftijd en ziektebeeld kunnen we selecteren, maar we hebben als huisartsen lang niet alle patiënten met een BMI van boven de 40 in beeld. Mogelijk mist een groep daardoor de boot, omdat ze geen uitnodiging krijgen. Ik roep die mensen op om zichzelf te melden bij hun huisarts.”

Landelijke campagne

Er volgt nog een landelijke publiciteitscampagne, maar die komt te laat voor de eerste regio’s, vreest Van Holten. ,,Als ik maandag moet bestellen, wil ik nu weten hoeveel.” Hij is niet bang dat mensen zich nu ten onrechte massaal melden voor een prik. ,,Ik geloof daar niet in, we kennen onze patiënten. We zijn maanden bang geweest dat mensen zich niet willen laten vaccineren, en nu zijn we bang dat te veel mensen zich laten vaccineren. Dat lijkt me niet nodig.”

Ook 63- en 64-jarigen kunnen snel een uitnodiging van hun huisarts verwachten. Dat geldt ook voor mensen met het syndroom van Down of een neurologische aandoening.

Je kunt je eigen BMI uitrekenen door je lichaamsgewicht in kilogram te delen door het kwadraat van je lengte in meters. Als je 1,63 meter lang bent en 110 kilogram weegt kom dat bijvoorbeeld neer op een BMI van 41,4. Het rekensommetje is dan: 110 : (1,63 x 1,63).

