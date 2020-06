Voordeur in brand gestoken in Hedel, link met eerder bedreigd fruitbedrijf

Journalis­ten starten Media Meldpunt Racisme & Discrimina­tie

0:43 In de strijd tegen discriminatie en racisme in de media wil een groep journalisten het zogenoemde Media Meldpunt Racisme & Discriminatie oprichten. Ook hebben zij een manifest opgesteld met een aanklacht tegen ‘dezelfde uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn’. Het manifest is inmiddels door meer dan 300 journalisten en professionals in de media ondertekend.