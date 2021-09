Vooral bordercollies zoals vermiste Blits worden meegenomen door ‘dognappers’

,,Ik zie Blits zo voor me, alsof ze niet weg is, het is zo onwerkelijk”, vertelt baasje Jolanda Dijkshoorn uit Schipluiden. Haar bordercollie Blits (6) verdween in de nacht van 15 augustus van het terrein bij haar huis. Is ze weggelopen? De weg kwijt? Gewond misschien? Aangereden? Verdronken? Of toch gestolen? Die scenario’s spoken constant door Dijkshoorns hoofd.