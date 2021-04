Voor moord veroordeelde Amsterdamse crimineel Youssef Ben Hamou (26) opgepakt in België

coronavirus LIVE | Lareb: 399 meldingen over trombose en embolieën na vaccinatie, meer onderzoek nodig

13:47 Bijwerkingencentrum Lareb heeft, nadat er bijna vier miljoen vaccinaties zijn verricht, 399 meldingen over trombose en embolieën binnengekregen. Op basis van de meldingen kan geen conclusie worden getrokken over de relatie tot de vaccins, klinkt het. Meer onderzoek is daarom nodig. In de Indiase hoofdstad New Delhi is vandaag een eerste vliegtuig met noodhulp uit de Verenigde Staten aangekomen. De VS heeft India voor 100 miljoen dollar aan hulp toegezegd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.