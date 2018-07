Voor Marly (32) is zon een nachtmerrie: 'Ik zit de hele dag binnen'

Volledig bedekt

Zelfs op lampen reageert Marly's huid. Je kunt het vergelijke met een emmer die volloopt. In het begin kan haar huid daglicht-lampen nog wel verdragen, maar naarmate de dag vordert, reageert haar huid steeds heftiger. ,,Dan begint het te ontsteken en doet het vreselijk veel pijn."



,,Eigenlijk", zegt Marly gekscherend. ,,Zou ik veel beter gedijen in een strict islamistisch land waar het leeuwendeel van de vrouwen volledig bedekt over straat gaat."



Volgens dermatoloog Jorrit Tera is EPP zeer zeldzaam en komt het voor bij ongeveer 300 personen voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 mensen met EPP kan ernstige beschadiging aan de lever krijgen."