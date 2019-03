Voor hoe lang nog is de vraag, maar de zomertijd is weer ingegaan (klok vóóruit!)

videoHoewel een meerderheid in het Europees Parlement van het wijzigen van de klok af wil, is de zomertijd vannacht gewoon weer ingegaan. Om 02.00 is de klok één uur vooruit gezet.

Het halfjaarlijks voor- en achteruit zetten van de klok staat al enige tijd onder druk. De Europese Commissie wil er van af en wordt gesteund door een meerderheid van het Europees Parlement. Het halfjaarlijks wijzigen zou niet goed zijn voor de gezondheid. Ook boeren zitten er niet op te wachten, meent Nederlandse Europarlementariër Annie Schreier-Pierik (CDA), die al jaren actie tegen de zomertijd voert.



Idee is dat in 2021 wordt gestopt met het halfjaarlijks wisselen van de klok. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen. De vraag is echter of de landen er uit gaan komen. Zij willen voorkomen dat er een wirwar aan verschillende tijden ontstaat. Vandaar dat het parlement afgelopen december uitstel vroeg.

Op 31 Maart gaat de klok een uur vooruit; de zomertijd gaat in. In deze nacht wordt de klok van 2.00 verplaatst naar 3.00 uur. Hierdoor hebben we deze nacht een uur minder slaap.

Permanente zomer- of wintertijd?

Als het aan Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker ligt, voert Europa de zomertijd permanent in. De Tweede Kamer voelt daar echter weinig voor. Volgens CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren is dat slecht voor de gezondheid van Nederlanders. Wetenschappers waarschuwen dat invoering van permanente zomertijd zorgt voor meer gevallen van depressie, kanker en hart- en vaatziekten. Het zou dan in de winter pas rond tien uur ’s ochtends licht worden, wat ingaat tegen het natuurlijke bioritme van mensen.



De VVD twijfelt nog wat te kiezen. PvdA en SP willen helemaal niet stoppen met de in 1977 vanwege de oliecrisis (weer) ingevoerde zomertijd. Als die verdwijnt, wordt het in de zomer ’s avonds een uur eerder donker dan nu. ,,Het zou zonde zijn om die lange, zwoele zomeravonden weg te gooien”, zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer eerder.



Voordeel van de zomertijd is verder dat we 's avonds minder stroom verbruiken doordat de lichten pas later aan hoeven. Verder vermindert de zomertijd de misdaad, vallen er minder verkeersdoden. Bovendien is zo’n uurtje langer licht ook gunstig voor horeca en het toerisme.

Kabinet: te vroeg voor keuze