Voor het eerst sinds de zomer grondvorst gemeten

Consumen­ten­ver­trou­wen naar nieuw dieptepunt gezakt

Nooit eerder waren consumenten zo somber als in september, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het consumentenvertrouwen is deze maand met vijf punten gedaald tot een stand van min 59. Onder andere over de eigen financiële situatie bestaan veel zorgen.

7:47