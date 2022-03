Voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen in Nederland: de helft is atheïst of agnost

Nederland telt meer mensen die niet-gelovig zijn dan mensen die wél een geloof aanhangen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het wetenschappelijk instituut heeft voor het eerst de groep niet-religieuzen in Nederland in kaart gebracht.

Atheïsten en agnosten vormen inmiddels een meerderheid onder de Nederlandse bevolking, concludeert het SCP nadat het aandeel van niet-gelovigen in de loop der jaren door middel van verschillende enquêtes is onderzocht. Atheïsten ontkennen het bestaan van een god, agnosten denken dat de mens niet kan weten of er wel of niet een god is.

Als je naar de cijfers kijkt zie je volgens het SCP duidelijk dat ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking inmiddels atheïst of agnost is. ,,Dat is ongeveer een verdubbeling sinds onze eerste metingen halverwege de jaren 60 en eind jaren 70.” In de cijfers zijn wel een aantal schommelingen te zien. Zo steeg het aantal ongelovigen vooral in de eerste helft van het vorige decennium. Daarvoor en daarna lijkt dat aantal zich juist te stabiliseren.

Dé zin van het leven

Het SCP concludeert dat atheïsten en agnosten vaak niet zozeer geïnteresseerd zijn in ‘dé zin van het leven’. In plaats van op zoek te gaan naar wat nou dé zin van het leven is, gaan atheïsten en agnosten liever op zoek naar de betekenis van het eigen leven. ,,Jezelf ontwikkelen, voor anderen zorgen, intense ervaringen beleven en je deel weten van een groter geheel zijn bijvoorbeeld manieren waarop zij betekenis geven aan hun leven”, aldus het SCP.

De toename van de groep ongelovigen heeft als gevolg dat religie en religieuze gemeenschappen steeds meer invloed in de maatschappij verliezen. Het SCP schrijft dat de secularisering positieve gevolgen heeft gehad voor hoe er in de maatschappij wordt gedacht over seksuele diversiteit, maar ook voor de ontwikkeling van persoonlijke vrijheid.

De kloof tussengelovigen en seculieren werd bijvoorbeeld recentelijk zichtbaar tijdens de coronapandemie en de lockdownperiodes, toen er weinig begrip was bij seculieren voor de kerkgang van de gelovige Nederlanders.

Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de groep niet-gelovige Nederlanders. Dit onderzoek maakt deel uit van een grotere studie. In twee eerdere studies richtte het SCP zich op moslims en christenen in Nederland.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: