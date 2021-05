Voor het eerst in twintig jaar Nederlands marineschip naar Japan

,,Het is een bijzondere trip’’, aldus een woordvoerder van de marine. Het gebeurt zelden dat een schip zeven maanden op het allerhoogste niveau met de belangrijkste bondgenoten kan oefenen. Er wordt ook met marines van landen in Azië geoefend.

De laatste decennia is de marine door onder meer bezuinigen steeds pragmatischer gaan werken. Als schepen lang van huis waren, was dat vooral voor missies, NAVO-oefeningen of inzet in de Cariben. Een lange trip met vlagvertoon naar Oost-Azië gebeurde voor het laatst in 2000 toen 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan werd gevierd.