Voor derde dag op rij poederbrief aangetroffen: weer in Amsterdam

Voor de derde dag op rij is er een poederbrief aangetroffen. Deze keer weer in Amsterdam, aan de Prinsengracht in het centrum. Meer wil de politie niet over de zaak kwijt. In totaal zijn er nu 16 poederbrieven ontdekt.

De politie meldt niet waar de brief precies is gevonden. Dat zou ook daderinformatie zijn. Er is niemand door de poederbrieven gewond geraakt deze week.

Motief onbekend

In meerdere brieven is het poeder een bestrijdingsmiddel. Maar in deze hoeveelheid is die niet schadelijk voor de gezondheid.

Het is onduidelijk wie de brieven stuurt en waarom. De recherche onderzoekt de zaak.

Op drie locaties in Amsterdam zijn woensdagochtend poederbrieven aangetroffen. Het gaat om verschillende panden en het OLVG West-ziekenhuis. Ook in Leusden trof men zo'n brief aan.

Dinsdag werden de eerste poederbrieven gevonden. Onder andere bij DPG Media (in Amsterdam en Best), de uitgever van deze krant, en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Ook ontving de redactie van het Nederlands Dagblad in Amersfoort dinsdagochtend een poederbrief. Het goedje in de envelop die werd geopend door een medewerker, bleek achteraf ongevaarlijk.

Op drie plekken in Amsterdam zijn gisteren poederbrieven geleverd.