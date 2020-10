Voor de lol ontworpen ‘lockdown-spel’ blijkt internethit

video LIVE | Ruim 1 miljoen besmettin­gen in Frankrijk, Haagse zorginstel­lin­gen zien ‘tsunami van corona’

23 oktober ‘Nederland heeft geen reden tot juichen’, zegt premier Rutte. De 10.000 nieuwe besmettingen die vandaag werden gemeld, noemt hij ‘veel te veel’ en ‘ongehoord hoog’. Of er aanvullende maatregelen nodig zijn, is echter nog niet zeker. Op basis van de cijfers wordt volgende week de tussenbalans opgemaakt. ‘Dan liggen alle scenario's op tafel’, aldus de premier. Ook een eventuele totale lockdown, maar de inzet daarvan zou ‘zonder cijfers enorme gevolgen’ hebben. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.