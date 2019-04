Volop zon én warmte met Pasen: mogelijk wel 25 graden

Ook de aanloop naar de paasdagen kent uitstekend lenteweer met maxima van 20 graden en mogelijk meer. ,,We kunnen ons dus opmaken voor warme paasdagen. De zon schijnt volop en bovendien neemt vanaf zaterdag de wind in kracht af’’, aldus Severin.

Zaterdag wordt de warmste dag. ,,In een groot deel van het land stijgt het kwik dan naar 22 tot 24 graden. We sluiten niet uit dat lokaal zelfs de 25 graden wordt bereikt.’’

Zon is de baas

Zondag is het ook schitterend weer. Er verschijnen enkele wolken aan de hemel, maar de zon is de baas en het blijft overal droog. ,,Met 18 tot 23 graden beleven we wederom hoge temperaturen’’, vertelt Severin.

Maandag wordt de lucht mogelijk wat vochtiger. ,,De zon heeft wederom de overhand, maar wolken en een lokale bui zouden later op de dag toch aan de hemel kunnen verschijnen. Met name in het zuiden en oosten van het land is dat een klein risico. Het blijft verder ‘gewoon’ warm met een middagtemperatuur van meer dan 20 graden.’’

Ideaal weer dus om er op uit te trekken. ,,Denk wel aan zonnebrandcrème’’, waarschuwt Severin. ,,Tussen 11.00 en 16.00 uur is de zon alweer behoorlijk krachtig met een uv-index van 4 of 5. De onbeschermde huid kleurt dan al rood na twintig tot dertig minuten in de volle zon.’’

Mochten je met de paasdagen op een camping willen gaan staan, neem dan ook warme kleren en dekens mee, adviseert de weerman. ,,‘s Middags is het dan wel heerlijk warm, maar het heldere weer zorgt er ook voor dat het ‘s nachts snel afkoelt. De minima komen waarschijnlijk rond 5 graden, met dicht bij de grond nog lagere waarden. Een dikke deken komt dus goed van pas.’’

Sneeuwdek

Het weer kan tijdens Pasen van jaar tot jaar enorm verschillen. Tijdens de paasdagen in 2011 was het bijvoorbeeld zomers warm. Op 24 april werd het in De Bilt 26 graden. Tijdens Pasen van 2013 was het een stuk kouder. Op 31 maart 2013 werd het in De Bilt niet warmer dan 4,3 graden. Ook vorst is tijdens de paasdagen niet bijzonder. Sinds 1901 vroor het op twintig paaszondagen, dus iets minder dan een op de vijf paaszondagen.