Volop leerwerkplekken voor Ruben: 'Ik ben niet mijn beperking'

De Harderwijkse scholier Ruben Bruijnes (16) hoeft zich niet meer druk te maken om een leerwerkplek als hij volgend jaar aan zijn logistiekstudie begint bij Landstede. Een oproep via de sociale media bracht hem in de luxe positie dat hij nu gesprekken met de werkgevers voor het uitkiezen heeft.

In zijn oproep schrijft Ruben 'mensen zien mijn beperking, maar ik bén niet mijn beperking'. Hij doelt op de verkramping van zijn hand en zijn voet die naar buiten staat. Een handicap die hij heeft overgehouden aan een hersenbloeding die hij kreeg toen hij negen weken te vroeg werd geboren.

Quote Ik werd na de oproep om het uur wel gebeld Ruben Bruijnes De leerling van het Morgen College wil er niet de nadruk op leggen. ,,Ik kan werken net als ieder ander, misschien op een andere manier, maar wat telt is dat ik het voor elkaar krijg. Ik ben gemotiveerd en wil aan de slag!", zo staat op Instagram.

Aan de slag kan hij zeker nadat zijn bericht via Facebook en Instagram honderden keren werd gedeeld. Op de LinkedIn-account van zijn moeder Eline werd het bericht minstens 800 keer bekeken. Het leverde Ruben veel reacties op. ,,In het begin werd ik om het uur gebeld door mensen die wel werk voor me wisten of iemand konden bellen. Vorige week had ik al drie gesprekken bij bedrijven in Nunspeet, Oldebroek en Ermelo."

Nu al een definitieve keuze maken, vindt hij aan de vroege kant. De jonge werkzoekende heeft nog opties voor afspraken liggen en wacht even af wat daar misschien nog bij komt.

De werkplek die Ruben zoekt moet aansluiten op zijn BBL-opleiding transport die hij na de zomervakantie start. Bij deze Beroepsbegeleidende Leerweg van Landstede gaat hij een dag in de week naar school en is hij de andere vier dagen aan het werk. ,,Op het Morgen College volg ik nu nog een opleiding die monteurgericht is. Door mijn beperking kan ik niet de hele dag sleutelen. Dus wil ik verder in de logistiek. Orderpicker op een heftruck lijkt me wel wat."

Geen connecties in de transportbranche

De jonge Harderwijker, die van jongs af aan al interesse had voor tractoren en vrachtwagens, koos bewust voor de sociale media om een BBL-werkplek te vinden. ,,Ik heb geen connecties in die sector. Geen vrienden of familie die in de transport werken. Maar ik had nooit verwacht dat het zo vaak gedeeld zou worden en zo veel reacties zou opleveren."