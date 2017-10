Volle kaart? Jammer, de miniatuurauto van Max Verstappen is nu al op

Door de run op de autootjes grijpen mensen die nu nog een spaarkaart proberen in te wisselen mis. Jumbo probeert het leed wat te verzachten door onder de nu nog ingeleverde kaarten duizend gesigneerde petjes te verloten. Volgens een woordvoerster van de supermarktketen hebben klanten daarmee niets te klagen: ,,Vanaf het begin van de campagne hebben we duidelijk gecommuniceerd dat dit een op-is-op-spaaractie betreft. Klanten kunnen nu echter nog kans maken op een gesigneerde cap van Max, ook niet mis."



Wie toch per se een schaalmodel wil, kan nog terecht op diverse verkoopsites. Op Marktplaats vinden de autootjes inmiddels gretig aftrek. Prijzen gaan daar richting de 30 euro, terwijl de auto voor wie er wel op tijd bij was gratis te bestellen was bij Jumbo.



Jumbo is al ruim zes jaar de sponsor van Max Verstappen. Vorig jaar speelde Max nog de hoofdrol in de campagne voor thuisbezorging van de grootgrutter.