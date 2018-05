'Volkert van der Graaf wil elders in de wereld een bestaan opbouwen'

Jebbink zegt dat Van der Graaf inmiddels al weer vier jaar ,,probleemloos" functioneert in de maatschappij. Volgens Jebbink weet de Nederlandse staat al zeker twee jaar dat Van der Graaf wil emigreren. ,,Hij wil elders in de wereld een bestaan opbouwen. Hij kan hier geen betaald werk vinden."



Volgens de landsadvocaat loopt het contact met Van der Graaf moeizaam. ,,Hij verzet zich continu tegen de voorwaarden. Het contact met de reclassering is stroef, er is veel discussie over de vragen die gesteld worden." Controle is volgens de reclassering nog altijd nodig, aldus de landsadvocaat. ,,Door de houding van Van der Graaf is er geen goed zicht op zijn functioneren. Er bestaan zorgen wat er kan gebeuren als de ondersteunde factoren wegvallen."



Volkert vindt dat er een karikatuur van hem wordt geschetst. ,,Ik verschijn gewoon. Een keer heeft de reclassering mij gebeld en niet bereikt omdat ze niet het nummer hebben gedraaid dat ik heb doorgegeven. De reclassering probeert hun fouten op mijn bordje te schuiven en dat vind ik niet eerlijk", zo zegt hij tegen de rechter. ,,Tijdens gesprekken wordt bovendien niet gevraagd naar mijn beschermende factoren. Die gaan over het weer en over het kunstwerk aan de muur. Waar zijn we dan met zijn allen mee bezig?"



Van der Graaf wilde de zaak achter gesloten deuren behandelen, omdat er veel persoonlijke details naar voren zouden komen. Maar de Staat en de rechter gingen daar niet in mee.