Volgend weekend kans op zomerse 25 graden

Deze week hoeven we nog niet te rekenen op zonnig zomerweer, het blijft wisselvallig en koel. Maar volgend weekend zou er zomaar weer een zomerse 25 graden in de lucht kunnen zitten.

Het blijft eerst de hele week wisselvallig. ,,Er zijn zeker mooie zonnige momenten, maar vrijwel dagelijks komt het tot buien en daar brengt de eerste week van augustus nauwelijks verandering in...", aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Vooral maandag en dinsdag is de kans op droog weer het grootst. ,,Dit zullen ook de dagen worden met de meeste zonneschijn", laat de weerman weten. ,,Echt warm is het overigens niet met in de middag hooguit 19 graden in het noorden en aan zee en 20 tot 22 graden dieper landinwaarts. Daarbij is wel een groot pluspunt dat de wind zich voorlopig rustig houdt: veelal zwak tot matig uit richtingen tussen noordwest en noordoost. Hierdoor zal het gevoelsmatig toch al snel een stuk aangenamer aanvoelen dan de afgelopen dagen.”

Er kan opnieuw plaatselijk veel neerslag in korte tijd vallen. Tijdens de eerste dagen van komende week is er in het zuiden en zuidoosten de grootste kans op buien, die met name in Zuid-Limburg voor zo’n 20 tot 30 millimeter aan regen kunnen afleveren. Elders valt ook wel een enkele bui.

Koude nachten

Vanaf donderdag lijkt de buienkans overal langzaam toe te nemen en wordt ook de kans op onweer weer groter. ,,Wat verder opvalt zijn de verrassend koude nachten die komende week op het programma staan. Veel is afhankelijk van opklaringsgebieden, maar dat het flink kan afkoelen lijkt een zekerheidje.”

Vooral in de nacht van maandag op dinsdag en van dinsdag op woensdag zijn lage temperaturen te verwachten. Volgens Van Bernebeek is zelfs een minimale temperatuur rond 6 tot 7 graden mogelijk. ,,Vlak aan de grond wordt het (met name op beschutte plaatsen) vaak nog een aantal graden kouder", aldus de meteoroloog. ,,Overigens leveren de komende nachten niet alleen vrij lage temperaturen, maar regionaal ook (grond)mistbanken op. Een aanrader dus om tijdens het ochtendgloren even te gaan genieten van de zonsopkomst!”

Later in de week warmer

Vanaf donderdag kan iets warmere lucht vanuit Centraal-Europa ons bereiken, maar overtuigend is het voorlopig allemaal niet. Met name in de zuidoostelijke helft van het land kan de temperatuur vanaf donderdagmiddag wel stijgen naar een aangename 23 tot 24 graden. In het weekend behoort zelfs een zomerse 25 graden tot de mogelijkheden. In de kustgebieden blijft het voorlopig frisser met 20 tot 22 graden. Van Bernebeek: ,,Serieus warm en zonnig zomerweer is ook komende week niet aan de orde.”

