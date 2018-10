Voetbalsupporters op de vuist in binnenstad Amsterdam

Op beelden die regionale zender AT5 kreeg toegestuurd, is te zien dat de vechtersbazen met stoelen gooiden. Toen de politie arriveerde, renden meerdere mensen weg.



Bij de vechtpartij waren voetbalsupporters betrokken. Vanavond speelt het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Of de vechtersbazen Nederlandse of Duitse supporters (of beiden) waren wil een politiewoordvoerder niet zeggen.



De politie heeft inmiddels twee mensen aangehouden. Met hulp van een politiehelikopter wordt nog gezocht naar meerdere verdachten. Vanwege de wedstrijd was er vanmiddag sowieso meer politie in de stad dan gebruikelijk.