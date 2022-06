Voetballers verkeren steeds vaker in gezelschap van criminelen: ‘Normen en waarden vervagen’

Vierde dag staking buschauf­feurs in streekver­voer om hogere lonen: ‘Gaan door tot doel is bereikt’

De stakingen in het streekvervoer gaan ook vrijdag door. In en om Bergen op Zoom rijden geen of minder bussen, net als in Friesland. Buschauffeurs willen een hoger salaris afdwingen met de stakingen.

