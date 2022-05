Voetbalclub probeert ‘huifkartrauma’ kampioenselftal te verwerken: ‘Moet je dit soort rondritten wel doen?’

Met video Danny zoekt meisje dat in Deventer moet wegduiken voor berg water: ‘Het zal je kind zijn’

Ze kan nog schuilen achter haar fiets, maar of het echt heeft geholpen is de vraag. Een meisje in Deventer krijgt een grote plens water over zich heen nadat een busje uit een ondergelopen tunnel komt en langs haar rijdt. De eigenaar van dat bedrijfsbusje is nu naar haar op zoek om het goed te maken.

20 mei