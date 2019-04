VMBO Maastricht is examenfiasco van vorig jaar nog lang niet te boven

Maffiakopstuk praat ‘Elke drie maanden kwam er 2000 kilo cocaïne binnen’

8:12 Giuseppe T. was jarenlang een spil in de internationale drugshandel. Sinds hij is overgelopen naar justitie, verlinkt hij zakenpartners uit de Amsterdamse onderwereld. Zijn verhaal doet denken aan een heuse speelfilm. ,,Er waren dagen dat er drie à vier auto’s per dag, elk met 20 kilo coke, naar Italië reden.”