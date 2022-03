Vluchten met kat Tisha onder de arm: ‘Alsof ze begreep dat ze naar een veilige plek ging’

In een Eindhovens rijtjeshuis ligt de Oekraïense poes Tisha tevreden te spinnen op de schoot van haar baasje. In zalige onwetendheid dat Kiev, de stad waar ze twee weken geleden nog woonde, op dit moment wordt beschoten en gebombardeerd. Haar baasje is zich daar al te bewust van. Via tv, internet en haar mobieltje komen de beelden bij Kateryna Zakharchenko continu binnen.