Vluchtelingen uit tentenkamp Bladel verlaten azc Budel 'met onbekende bestemming’

De 38 Iraakse vluchtelingen die vrijdag gevonden werden in een bos bij Bladel, hebben zaterdagmorgen het azc in Budel weer verlaten. Volgens een politiewoordvoerster zijn ze na registratie en het vaststellen van hun identiteit vrijwillig vertrokken met ‘onbekende bestemming’.

,,Het gaat hier niet om criminelen, dus wij kunnen ze niet zomaar vasthouden. Wel hebben ze te horen gekregen dat ze terug moeten naar hun land van herkomst, Irak dus”, aldus de zegsvrouw. Meer kan de politie niet doen, omdat de 30 volwassenen en 8 kinderen, van wie er een gehandicapt is, geen asiel hebben aangevraagd in Nederland. Of ze voldoen aan de opdracht terug te keren naar Irak, is zeer twijfelachtig. Maar of ze nu alsnog hun eindbestemming Engeland proberen te bereiken kon de woordvoerster van politie niet zeggen.

Lees ook De wereldreis van 38 vluchtelingen stopte in een vuile tent in de bossen bij Bladel Lees meer

De 38 vluchtelingen werden vrijdagmiddag in een geïmproviseerd tentenkamp in Bladel bij de grens met België gevonden. Daar zijn ze beland na een tocht door diverse Europese landen, zegt de poltiewoordvoerster. De politie kwam met een groot aantal agenten in actie na een tip van een passant die menselijke uitwerpselen en troep had gezien in het bos.

Volledig scherm © Bert Jansen

De groep werd in een bus naar Budel vervoerd omdat daar meer faciliteiten zijn voor opvang én om de identiteit van de vluchtelingen vast te stellen. Het gaat dan niet om de voorzieningen van het Centraal Orgaan Opvang Asielszoekers (COA), vertelt een woordvoerder. De Irakezen zijn opgevangen in de faciliteiten van de Vreemdelingenpolitie op de locatie Budel. ,,Pas als zij asiel aanvragen komen wij in beeld", aldus de zegsman.

Daarmee staat de bosgroep nu ook geregistreerd als vluchtelingen, in Nederland. Volgens de politiewoordvoerster is het aanvragen van asiel in een ander land in de Europese Unie onmogelijk geworden.

Volledig scherm Tentenkamp met vluchtelingen ontdekt in de bossen van Bladel. © Bert Jansen