Vluchteling plakt zijn héle huis vol met woorden en spreekt nu Nederlands

Ook al is Hasan maar 1 meter 59 lang, ook het plafond van zijn kamer moest eraan geloven. Alleen een rookmelder en lamp zitten nog niet onder de woorden, voor de rest zit zijn hele ruimte in de nog prille Haagse nieuwbouwwijk onder de briefjes met woorden. Ook op de afzuiger in het plafond staan twee woordjes: ‘landen’ en ‘opstijgen’. De aanpak op het plafond is dankzij de kleurige post-its die hij gebruikt voor zijn plafond nog een fractie drukker dan de muren.

Een jaar geleden waren zijn muren, zijn boekenkast, zijn bijzettafeltje, en de koelkast al beplakt met woordjes. Het had er alle schijn van dat er nog amper woordjes bij konden. Maar Hasan heeft ook het afgelopen jaar niet stil gezeten. ,,Alles wat ik kan zien heb ik gedaan. Ik heb tussen de woorden nog kleine woordjes gezet.’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Hasan Fakhane heeft zelfs zijn plafond vol met briefjes hangen. © Frank Jansen

Bloemstukjes

Quote YouTube is mijn vriend, mijn beste vriend Hasan Fakhane Tweeënhalf jaar geleden vluchtte hij vanuit het Syrische Damascus naar Nederland, intussen is zijn kennis van de Nederlandse taal fors verbeterd. Vorig jaar communiceerde de 29-jarige Syriër nog met handen en voeten, nu kan hij ook telefoneren. Naast zijn cursus van de Nederlandse taal, doet hij iedere woensdag vrijwilligerswerk. ,,Om negen uur begin ik met banden oppompen van rolstoelen, dan de planten water geven, soms wandelen met rolstoelen, spelletjes, sjoelen en activiteiten organiseren, kleine bloemstukjes maken met de ouderen.’’



Vlijt kenmerkt zijn aanpak van het aanleren van de Nederlandse taal. ,,YouTube is mijn vriend, mijn beste vriend. YouTube is een heel groot boek’’, betoogt statushouder Hasan Fakhane. Via die video’s verwerft hij zijn vocabulaire. Kleuren bijvoorbeeld kent hij dankzij een Irakees filmpje. Eén voor één verschijnen alle kleuren in beeld met de Arabische vertaling erbij.

Highlighters

Met een blauwe balpen zet hij de woorden en zinnen op papier. Met een veel dikkere zwarte permanent marker gaat hij vervolgens zorgvuldig over de dunne lijntjes heen. Felkleurig maakt hij ze door er een extra lijn omheen te trekken met highlighters. Piepklein schrijft hij er de Arabische vertaling van de woorden bij.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Hasan Fakhane doet iedere woensdag vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis in Leidschenveen. © Frank Jansen

Oliebollen

Zijn woordenschat van ongeveer tweeduizend woorden groeide dit jaar door tot vierduizend. Typische Nederlandse woorden springen in het oog: ‘klompen’, ‘oliebollen’, ‘te duur’ en ‘de’ of nee, toch ‘het polderland’, waarbij de aanpassing op de muur nog leesbaar is.

Een beetje beroemd werd Hasan vorig jaar met zijn toewijding voor de Nederlandse taal. Die maand werden zijn verhaal en video de meest gedeelde pagina’s op AD.nl. Een columnist van NRC was onder de indruk van zijn woordenschat van 2000 briefjes. De Belgische taalcolumniste Ann de Craemer van De Morgen beschreef hoe de muren haar ontroerden. Renate Wennemars opperde in haar column in De Stentor zelfs om hem te blijven volgen. 'Want wat doet Nederland met mensen zoals hij?'

Bloemschikker

Quote Als ik perfect Nederlands praat is dat een heel groot ding voor mij Hasan Fakhane ,,Nederland is nummer één op de wereld voor vluchtelingen’’, redeneert Hasan inmiddels stellig. ,,Veel beter dan Duitsland.’’ Nederlanders zijn volgens hem ‘heel lekkere, lieve mensen’. Hij volgt nu taalcursus niveau B1. ,,Het gaat veel beter dan vorig jaar.'' En dat is ook zo. ,,Ik heb veel geluisterd, maar nog niet gewerkt.’’ Deze week besprak hij met zijn contactpersoon van de gemeente de mogelijkheden voor werk. Fakhane was van oorsprong bloemschikker en wil dolgraag aan de slag. ,,Ik moet nu een paar foto’s van bloemstukken sturen die ik heb gemaakt in Syrië.’’



Zijn voorliefde voor bloemen – ‘de orchidee, tulp, roos, gerbera, chrysant en anthurium, lelie en de witte casablanca’ – was zelfs een van de redenen om voor Nederland te kiezen na zijn vlucht uit het door oorlog geteisterde Syrië.

Zijn wens? ,,Ik hoop dat ik in Nederland blijf. Ik hoop dat ik werken kan in Nederland. En dat ik perfect Nederlands kan. Niet normaal. Perfect. Als ik perfect Nederlands praat is dat een heel groot ding voor mij. Een hele mooie ...'' Prestatie? ,,Ja, prestatie."

Voordat Hasan gaat slapen, kijkt hij aandachtig naar zijn woordenbehang. ,,Altijd kijken. Altijd kijken. Ik ken alle woorden. Nu nog zinnen.’’