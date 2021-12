Vloekende Rutte wekt verbazing bij Bond tegen Vloeken: ‘Hoort niet in Tweede Kamer’

videoDemissionair minister-president Mark Rutte geeft niet het goede voorbeeld aan Nederland door in de Tweede Kamer te schelden met ‘godver’. Dat zegt Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen Vloeken, tegen deze site. ,,Woorden toen ertoe, zeker in een Tweede Kamer die al zoveel in het nieuws is. We hopen dat Rutte hier nog op terug gaat komen, dat dit niet zijn bedoeling was.”

Tijdens zijn inbreng in het plenaire debat in de Tweede Kamer liet Rutte gisteren per ongeluk zijn koffie vallen. ,,Oh godver! Jeetje sorry, mijn koffie. Dat is niet handig”, flapte de VVD-leider eruit, terwijl hij daarna lachend de viezigheid probeerde op te ruimen. Excuses voor zijn taalgebruik maakte Rutte niet.

Stevige woorden

Schelden in het huis van de democratie is niet alleen ongebruikelijk, maar ook zeer ongepast, vindt de Bond tegen het Vloeken. ,,Soms valt een kopje koffie verkeerd, net als sommige woorden”, zegt directeur Kees van Dijk. ,,Dit bedoelde Rutte vast niet toen hij zei dat je soms stevige woorden moet gebruiken.”

Natuurlijk is het laten vallen van een kopje koffie vervelend, voegt Van Dijk wel toe. ,,En dan kunnen er inderdaad weleens bepaalde woorden opborrelen. Maar dan is het juist zó belangrijk om heel goed te letten op wát je zegt, en op wat voor manier. We vinden het heel vervelend dat de minister-president dit woord in de mond heeft genomen. Dit hoort niet in de Tweede Kamer.”

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte morste een kop koffie tijdens het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. © ANP

Verbastering

Door met ‘godver’ te schelden maakt Rutte zich schuldig aan verbastering van de naam van God, aldus Van Dijk. De bond heeft een christelijke achtergrond. ,,Het derde gebod geeft aan dat we de naam van God niet mogen bespotten of op een andere manier misbruiken. Dat is hier dus wel gebeurd, jammer genoeg. Als ik zo de beelden bekijk, denk ik dat Rutte zelf ook schrok van zijn taalgebruik. Het zou mooi zijn als hij er nog op terugkomt en aangeeft dat het niet zijn bedoeling was om te kwetsen. Want dit zijn niet de goede voorbeelden.”

Quote Het derde gebod geeft aan dat we de naam van God niet mogen bespotten of op een andere manier misbruiken. Dat is hier dus wel gebeurd, jammer genoeg Kees van Dijk

In 2017 gaf Rutte nog aan dat hij grote moeite heeft met vloeken. ,,Waarom kies je nou die symbolen, woorden die voor een geloofsgroep hele grote waarde hebben? Dat voel ik, omdat ik zelf bij die groep hoor. Het is voor mij belangrijk! Ik ben dat zelf. Dan denk ik: waarom moet je nou die namen gebruiken in zo’n context? Zo onnadenkend. Het is allemaal zo volstrekt onnodig”, zei de minister-president toen in de Holy, een glossy die de Bond tegen Vloeken had uitgegeven.

Meldingen

Jaarlijks krijgt de bond vele meldingen van Nederlanders die bepaald taalgebruik op radio, tv of in de publieke ruimte als kwetsend of onfatsoenlijk ervaren, stelt Van Dijk. De organisatie is in 1917 opgericht vanuit de overtuiging dat Gods naam heilig is.

De bond werd bekend door affiches met teksten als ‘vloeken is aangeleerd’, ‘word geen naprater’ (met papegaai), ‘met vloeken breekt er iets’ en ‘grof is niet grappig’. De bond heeft betaalde krachten in dienst en ongeveer honderd vrijwilligers. Zo nu en dan geven medewerkers gastlessen op basis- en middelbare scholen en op het mbo en hbo.

De bond kan bestaan dankzij 25.000 donateurs en bijdragen van kerken en enkele bedrijven. Ze draait op negen betaalde mensen.

‘Weer minder kinderboeken met grove taal’ Dit jaar zijn er weer minder boeken met grove taal verschenen, constateert de Bond tegen vloeken, die daar jaarlijks onderzoek naar doet. Al is het de bond met 46 procent van de onderzochte kinderboeken nog veel te veel, toch is het aantal flink minder dan in 2020. Toen bevatte 63 procent van de kinderboeken grove taal, een ‘negatieve top’, aldus de bond. Het jaar daarvoor was het 40 procent. ,,Er zijn altijd schommelingen”, aldus directeur Kees van Dijk. Hij durft het niet te verklaren zonder met de schrijvers te hebben gesproken, ‘maar het lijkt erop dat ze er toch bewuster mee omgaan’. ,,We zijn blij met de dalende lijn en hopen dat deze in de komende jaren doorzet”, zegt hij. De ‘gvd-vloek’ werd volgens de bond dit jaar geen enkele keer aangetroffen, vorig jaar tijdens het turven nog 35 keer. Ook ziet de bond een bepaalde ontwikkeling: ,,Het valt op dat sommige schrijvers een vloek niet letterlijk opschrijven, maar deze afkorten of omschrijven. Ook komt het voor dat een schrijver een grove uitspraak door een ander personage laat corrigeren.” De bond turft jaarlijks grove taal in meer dan 25 bekroonde kinderboeken, met name die zijn beloond met de Griffels, belangrijke prijzen. ,,Het boek Gozert van Pieter Koolwijk, dit jaar de winnaar van de Gouden Griffel, bevat helemaal geen grove taal”, constateerde de bond.