Vliegtuig waar bom in zou zitten met 15 uur vertraging alsnog vertrokken

UPDATE 23.40 uur Bommelding op Eindhoven Airport blijkt loos alarm, honderden passagiers vertraagd

9 juli EINDHOVEN - Op Eindhoven Airport is maandagavond een bommelding gedaan. Volgens een woordvoerder van de marechaussee zou er een brief gevonden zijn in een vliegtuig, waar een dreigende boodschap op zou staan. Rond 23.35 uur werd duidelijk dat het om een loos alarm ging. Een speurhond van de marechaussee heeft geen bijzonderheden aangetroffen in het vliegtuig.