Vliegtuig verliest motoronderdelen door explosie bij Maastricht

Hilda (54) is doofblind, dus ontwierp haar buurman een 3D-kaart van de wijk: 'Nu kan ik de buurt voelen'

18 februari Negenentwintig jaar. Zo lang woont Hilda Pruijs (54) al in ‘haar’ straatje in de Utrechtse wijk Wittevrouwen. Toch ontdekte Pruijs laatst pas dat er een bakkerszaak bij haar om de hoek zit. Hoe dat kan? De Utrechtse lijdt aan het syndroom van Usher en is daardoor doofblind. Reden genoeg voor buurman Frederik om een 3D-kaart te ontwerpen, zodat Hilda kan voelen hoe haar wijk er nu eigenlijk bij staat.