Vliegtuig met twee inzittenden in boom gevlogen bij Hilversum

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ook een traumahelikopter. Rond 12.50 uur is het éénmotorige vliegtuigje, naar verluidt een TL Ultralight TL-3000 Sirius, neergestort bij de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Het is nog niet duidelijk hoe het toestel daar belandde, mogelijk hebben motorproblemen parten gespeeld.



Volgens een woordvoerder van de brandweer is het een bizar gezicht. ,,Het vliegtuigje hangt, stabiel, in de kruin van een boom op zo'n tien meter hoogte. De inzittenden zijn aanspreekbaar”, vertelt hij. ,,De reddingsactie komt nu op gang. Eerst moet het vliegtuigje goed gezekerd worden, daarna kunnen de inzittenden worden bevrijd.”



Het zou gaan om een vlieginstructeur en diens leerling, die ‘noodprocedures’ aan het oefenen waren, meldt een medecursist aan de verslaggever van RTL Nieuws.



Veiligheidsregio Utrecht meldt in een tweet dat ter assistentie bij het ongeval in Hilversum het hoogtereddingsteam wordt ingezet. De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een verkennend onderzoek naar de crash van het vliegtuigje.