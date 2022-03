Vliegtickets KLM duurder door gestegen olieprijzen: retourtje New York kost 30 euro meer

Bruid met ernstige klachten naar spoedeisen­de hulp: ziekenhuis regelt bruiloft alsnog

Het zal je maar gebeuren. De locatie is geregeld, de gasten zijn uitgenodigd en de trouwjurk is gepast. Niets stond een perfecte trouwdag voor een aanstaand echtpaar nog in de weg. Totdat de bruid - op de trouwdag nota bene - met ernstige klachten naar de spoedeisende hulp van het Elisabeth Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg moest. ,,Married at first aid.”

17 maart