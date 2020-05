Vleesverwerker Vion zet vijftig bussen in om arbeidsmigranten veilig te vervoeren

Vleesverwerker Vion in Apeldoorn gaat vanaf morgen meer dan vijftig touringcars inzetten zodat arbeidsmigranten onderweg 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Het dragen van mondkapjes in de bussen is verplicht. Dat is een van de maatregelen die het bedrijf neemt na een gesprek met landbouwminister Carola Schouten.

Per touringcar kunnen 13 arbeidsmigranten op veilige afstand worden vervoerd, meldt het bedrijf in een persbericht. Met de actie komt het bedrijf tegemoet aan de wensen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het coronavirus.



Voorzitter Ton Heerts eiste dat morgen het vervoer op orde is, nadat hij vandaag een fabriek in Apeldoorn stil liet leggen. Zeventien busjes met personeel van die fabriek werden vanochtend door de politie stilgezet, nadat bleek dat ze volzaten met arbeidsmigranten die geen veilige afstand van elkaar hielden. ,,Dat moest van de baas”, zeiden ze volgens Heerts.

Definitie ‘huishouden’

,,Vandaag heeft de politie proces-verbaal opgemaakt. De overtredingen betreffen voornamelijk de definitie van ‘huishouden’ binnen de geldende afspraken van transport”, zegt directeur Ronald Lotgerink van Vion. ,,Wij meenden ook dat onze medewerkers die samenleefden in dezelfde woning tot een huishouden behoorden.



,,Dat blijkt in strijd met de RIVM-restricties volgens de politie van Apeldoorn. We begrijpen de positie van de Veiligheidsregio’s. En wij gaan gehoor geven aan hun oproep. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij instrueren onze medewerkers, uitzendbureaus en chauffeurs.’’

‘Geen foutloze start’

In de grote bussen die vanaf morgen worden ingezet zullen alle arbeidsmigranten met mondkapjes reizen. Lotgerink houdt wel een slag om de arm. ,,Het betreft hier duizenden medewerkers en tientallen transportbewegingen. 100 procent garantie op een foutloze start donderdag bestaat niet.’’



Vion zegt nog woensdagavond alle medewerkers te informeren over de nieuwe maatregelen en afspraken. Uitzendbureaus en chauffeurs ontvangen een instructie over de wijzigingen in het transport. ,,Wij tolereren geen gemarchandeer met de afspraken die wij maken.”

Controle afgerond

De controle op het terrein van slachterij Vion in Apeldoorn werd vanavond rond 20.00 uur afgerond. Op het terrein zijn in totaal 500 werknemers gecontroleerd. Langs de slachterij stond een lang lint van politie- en brandweerwagens. Een kleine groep werknemers met blauwe mutsjes stond te wachten bij een rode, open tent.



Ze moesten zich legitimeren en verdwenen daarna de slachterij in. Hermetisch afgesloten leek het terrein niet: vrachtwagens konden er nog gewoon af. Tegen 20.00 uur werden tafels over het terrein gedragen, was de tent ingeklapt en reden de wagens van de hulpdiensten weg.