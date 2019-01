Vlees van afgeschoten herten razendsnel uitverkocht

Voedselbanken Nederland krijgt ongeveer 2000 kilo vlees van edelherten uit de Oostvaardersplassen cadeau van Staatsbosbeheer. Particulieren kunnen hertenvlees uit de Oostvaardersplassen kopen via www.koopeenhert.nl. Naar verwachting is er maandag weer nieuwe aanvoer.

Staatsbosbeheer is in december begonnen met het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. De dieren moeten weg omdat het aantal grote grazers in het Europese vogelreservaat veel te groot is geworden. Tegen het afschotplan is fel gedemonstreerd. Op Facebook zorgt de verkoop van het vlees voor veel afkeurende reacties. Bij Staatsbosbeheer zijn dinsdag geen protesten binnengekomen, aldus een woordvoerder.