Vlak voor de bevrijding nog één groot gevecht: ‘Het was eigenlijk waanzin’

Elke keer als Frans van der Meeren als 19-jarige jongen de gele bloemen in het veld achter de dijk bij Hedel ziet bewegen, weet hij genoeg. Dan haalt hij de trekker van zijn Lee Enfield-geweer over en schiet hij net zo lang tot het er weer rustig is. Duitsers waren bijna verslagen maar hier nog bloedfanatiek.



Het is 23 april 1945 als Van der Meeren in de donkere nacht met zijn gevechtsgroep de Maas is overgestoken en een bruggenhoofd moet verdedigen. Vooral dat tochtje met het fluisterstille bootje is er één die hij zijn leven lang niet meer zal vergeten. Voordat de militairen zich aan de oversteek wagen, heeft hij uren met een verrekijker en een veldtelefoon vanuit een kerk de overzijde geobserveerd. Het lijkt rustig. ,,Maar wat als wij midden op de rivier toch beschoten zouden worden? Ik kon niet zwemmen.’’



Tekst gaat verder onder de video. Frans van der Meeren is 93 jaar, maar ‘zou zo terug het leger ingaan’