'Vlagschennis’ kennen wij niet: in Nederland kun je bij wijze van spreken met de vlag je achterwerk afvegen

Deze VVD’ers vegen de vloer aan met het kabinet: ‘Waardeloos en liberaal onwaardig’

Veel actieve VVD’ers en lokale VVD-fracties zijn ontevreden over het asielbeleid van het kabinet. Een aantal liberalen vindt dat er een strenger asielbeleid moet komen, zoals een asielstop. De VVD’ers hebben geen goed woord over voor de inbreuk op de lokale autonomie, zoals nu in Tubbergen gebeurt.

18 augustus