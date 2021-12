Viroloog Van Ranst doneert geld Engel aan Unicef-vaccinatieplatform Covax

CORONAVIRUS LIVE | Viroloog Van Ranst doneert geld Engel aan Covax, prinses Beatrix hersteld van corona

Prinses Beatrix is weer hersteld na haar coronabesmetting. De 83-jarige voormalig vorstin testte positief na een werkbezoek aan Curaçao. Zij had slechts milde klachten, maar maakt het volgens haar zoon koning Willem-Alexander weer ‘helemaal top’. Een Amerikaanse marinecommandant heeft zijn congé gekregen, omdat hij weigerde zich te laten testen of vaccineren. Het is de eerste militair in de VS die om die reden ontslag krijgt. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Oudere berichten lees je hier.

