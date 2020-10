Viroloog Osterhaus noemt stijging ‘heel zorgwekkend’: ‘Je zou al een daling verwachten’

Volgens viroloog Ab Osterhaus is de forse stijging van het aantal coronagevallen ‘zeer zorgwekkend'. De expert stelt dat je nu de eerste effecten van de nieuwe maatregelen die op 29 september van kracht werden al zou moeten zien. Dat is inmiddels tien dagen geleden. ,,De gemiddelde incubatietijd ligt rond de vijf dagen. Dus je zou al een daling verwachten.”

In één dag tijd steeg het aantal besmettingen met 17 procent, van nog geen 5000 naar 5831 mensen die positief zijn getest op corona. ,,Deze stijging is heel zorgwekkend”, concludeert de expert die tegenwoordig werkzaam is aan de Tierärztliche Hochschule in het Duitse Hannover.

Exponentiële stijging

Aanvullende maatregelen zijn volgens de bekende viroloog snel nodig. ,,Hoe sneller je maatregelen neemt hoe beter. Ik neem aan dat De Jonge en Rutte nu niet op hun handen zitten. Het gaat gewoon exponentieel omhoog, je kunt niet anders dan maatregelen nemen. Probleem is dat we door het oplopen van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de gewone zorg niet meer kunnen doen.’’ In totaal ligger er nu 1070 coronapatiënten in het ziekenhuis, een toename van 49 in 24 uur.

Of er per direct maatregelen moeten worden afgekondigd? ,,Je moet ervoor waken om teveel op dagkoersen te varen. Eén dag kan een uitbijter zijn’’, betoogt Osterhaus. ,,Het hangt sterk af van wat er de komende dagen gebeurt maar ik maak mij ernstige zorgen. We moeten minstens 40 à 50 procent terug in het aantal besmettingen om naar een ‘R’ van 1 te komen’’, zegt hij verwijzend naar de reproductiefactor van het virus. Bij een getal hoger dan 1 breidt de epidemie zich uit.

Lockdown

De viroloog wijst op de reacties die hij kreeg toen hij bij de eerste coronagolf stelde dat er een lockdown nodig was. ,,Toen ik in maart in een avondprogramma sprak over een lockdown, verklaarde iedereen mij voor gek. Zo gaan we in Nederland niet met elkaar om, dacht men. Maar twee weken later liepen ze in het Vondelpark te bekeuren. Het aan de goede wil van individuele burgers overlaten, werkt kennelijk niet zo goed.”

In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens hem ‘heel erg slecht’. ,,Duitsland gaat ook wel wat slechter, maar niet in de ordergrootte van Nederland. We horen bij de slechtste jongetjes van de klas. We zijn een beschaafde staat met fantastisch goede gezondheidszorg, maar kunnen bron- en contactonderzoek al niet meer doen terwijl dat verschrikkelijk belangrijk is om het virus in te dammen.’’

De situatie is volgens hem nu niet heel anders dan in maart. ,,Nu zijn negen van de tien mensen gevoelig voor het virus. Dat was in maart tien van de tien, dus dat scheelt eigenlijk maar heel weinig. Dat is epidemiologisch gezien geen verschil. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich milder gedraagt.’’ Osterhaus betreurt het dat mensen nog steeds luchtig doen over corona. ,,Er zijn nu nog steeds mensen die zeggen: het is een griepje. Zij vergeten dat er misschien wel 10.000, 50.000 of 100.000 mensen dood kunnen gaan.’’

Volledig scherm In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens viroloog Ab Osterhaus ‘heel erg slecht’. © Koen Verheijden

